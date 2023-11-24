Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
Майже половина респондентів бачать у присутності українських товарів на польському ринку загрозу вітчизняним виробникам
Купувати продукцію українських виробників у Польщі готові 41% поляків, рік тому таких було 58%. Про це свідчать результати другої хвилі опитування агентства Inquiry.
Автори дослідження стверджують, інтерес до товарів з України знизився і це стосується кожної категорії покупок.
У 2022 році українськими харчовими продуктами цікавилося більш ніж половина респондентів, сьогодні – лише 30%.
Кожен третій поляк вважає, що розвиток українських брендів на внутрішньому ринку необхідно підтримувати, тоді як рік тому цей показник становив понад 50%.
Майже половина респондентів бачать у присутності українських товарів на польському ринку загрозу вітчизняним виробникам – зростання на 12 в.п. порівняно з минулим роком.
Також знизилася впевненість поляків у тому, що наявність українських товарів означає більш привабливу пропозицію у польських магазинах (39% проти 52% у 2022 році) і що вони є можливістю для розвитку польських мереж магазинів (30% проти 43% у 2022 році).
«Дослідження наочно показує, що торішній ентузіазм з приводу присутності української продукції на полицях польських магазинів суттєво послабився. Поляки стали менш відкритими до української пропозиції. Вони стали більше побоюватися конкуренції з боку української продукції та бачать загрозу польським виробникам. Поляки вже не так охоче купують українську продукцію. Це може бути результатом загальної невизначеної економічної ситуації, з якою поляки борються вже рік», – прокоментувала президент Inquiry Агнешка Гурницька.
Inquiry – польська агенція з дослідження ринку. З 2019 року співпрацює з міжнародною компанією YouGov, і є її ексклюзивним представником у Польщі. Дослідження проводилося у жовтні цього року на репрезентативній вибірці із 1000 дорослих поляків (онлайн-опитування на панелі YouGov).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року.
Вчора у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.
До слова, Україна виступила з пропозицією Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.
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