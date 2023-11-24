Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
Автори дослідження стверджують, інтерес до товарів з України знизився і це стосується кожної категорії покупок.
фото з відкритих джерел

Майже половина респондентів бачать у присутності українських товарів на польському ринку загрозу вітчизняним виробникам

Купувати продукцію українських виробників у Польщі готові 41% поляків, рік тому таких було 58%. Про це свідчать результати другої хвилі опитування агентства Inquiry.

Автори дослідження стверджують, інтерес до товарів з України знизився і це стосується кожної категорії покупок.

У 2022 році українськими харчовими продуктами цікавилося більш ніж половина респондентів, сьогодні – лише 30%.

Кожен третій поляк вважає, що розвиток українських брендів на внутрішньому ринку необхідно підтримувати, тоді як рік тому цей показник становив понад 50%.

Майже половина респондентів бачать у присутності українських товарів на польському ринку загрозу вітчизняним виробникам – зростання на 12 в.п. порівняно з минулим роком.

Також знизилася впевненість поляків у тому, що наявність українських товарів означає більш привабливу пропозицію у польських магазинах (39% проти 52% у 2022 році) і що вони є можливістю для розвитку польських мереж магазинів (30% проти 43% у 2022 році).

Скільки відсотків поляків готові купувати імпортовані на польський ринок українські бренди
Скільки відсотків поляків готові купувати імпортовані на польський ринок українські бренди
фото: скріншот

«Дослідження наочно показує, що торішній ентузіазм з приводу присутності української продукції на полицях польських магазинів суттєво послабився. Поляки стали менш відкритими до української пропозиції. Вони стали більше побоюватися конкуренції з боку української продукції та бачать загрозу польським виробникам. Поляки вже не так охоче купують українську продукцію. Це може бути результатом загальної невизначеної економічної ситуації, з якою поляки борються вже рік», – прокоментувала президент Inquiry Агнешка Гурницька.

Скільки відсотків поляків вважають, що потрібно підтримувати розвиток українських брендів на польському ринку
Скільки відсотків поляків вважають, що потрібно підтримувати розвиток українських брендів на польському ринку
фото: скріншот

Inquiry – польська агенція з дослідження ринку. З 2019 року співпрацює з міжнародною компанією YouGov, і є її ексклюзивним представником у Польщі. Дослідження проводилося у жовтні цього року на репрезентативній вибірці із 1000 дорослих поляків (онлайн-опитування на панелі YouGov).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року.

Вчора у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

До слова, Україна виступила з пропозицією Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.

Теги: Польща ринок імпорт торгівля соцопитування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євросоюз продовжив пільги українським біженцям до 2025 року
Скасування пільг для українців у Польщі: посол прояснив ситуацію
9 листопада, 19:00
Заморожені активи Центрального банку Росії зараз у приміщенні Euroclear у центрі Брюсселя
ЄС не передає Україні заморожені активи Росії: фінський економіст знайшов пояснення
1 листопада, 08:21
23 листопада – Міжнародний день імідж-консультанта
23 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 листопада, 00:20
Разом із Google ринок Росії покинули ще 11 західних компаній
Google остаточно покинув російський ринок
4 листопада, 00:28
Олександр Лукашенко заявив, що дивлячись на західних політиків, йому «іноді плакати хочеться»
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
3 листопада, 18:33
Петро Черник розповів, що українці витримали удари більш як 10 тисячами ракет і дронів
Експерт розповів, скільки ударів завдала Росія по території України в цій війні
1 листопада, 05:36
«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України
«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України
17 листопада, 11:23
Винищувач F-16
Пентагон надасть Україні запчастини для винищувачів F-16
18 листопада, 13:34
На потужностях «Укроборонпрому» освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська
Україна запустила серійне виробництво аналогів «шахедів»
16 листопада, 13:34

Соціум

Росія приготувала новорічний «подарунок» для своїх призовників
Росія приготувала новорічний «подарунок» для своїх призовників
Кремль хоче контролювати усі системи відеоспостереження в РФ. ISW пояснив причину
Кремль хоче контролювати усі системи відеоспостереження в РФ. ISW пояснив причину
Байден назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль
Байден назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль
Байден прокоментував звільнення заручників з полону ХАМАС
Байден прокоментував звільнення заручників з полону ХАМАС
Президент Чехії був обурений скандальним візитом прем'єра Словаччини до країни – ЗМІ
Президент Чехії був обурений скандальним візитом прем'єра Словаччини до країни – ЗМІ
Ще одна країна готується до закриття кордону з Росією
Ще одна країна готується до закриття кордону з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
61K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua