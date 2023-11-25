Заступник міністра фінансів США їде до Туреччини: переконуватиме приєднатися до санкції проти Росії

Нельсон переконуватиме турецьких високопосадовців приєднатися до санкцій проти РФ

Туреччина продовжує приймати та надавати послуги російським суднам та літакам

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон їде до Туреччини говорити про антиросійські санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Візит Нельсона, який опікується питаннями боротьби з тероризмом та фінансової розвідки, очікується наступного тижня.

За інформацією видання, США стурбовані неприєднанням Туреччини до санкцій проти агресора.

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Туреччина продовжує приймати та надавати послуги російським суднам та літакам, а турецькі банки обслуговують російські карти «Мір». Тож Нельсон переконуватиме турецьких високопосадовців приєднатися до санкцій проти РФ.

Також на зустрічі обговорюватимуться санкцій США проти турецької кампанії, запроваджені через зв’язок із ХАМАСом.

Тим часом російський віце-прем’єр Новак заявив, що турецька делегація найближчим часом збирається до Санкт-Петербурга, щоб обговорити деталі будівництва газового хабу на території Туреччини. За інформацією Reuters, раніше реалізацію проєкту було призупинено.

«Є щільна взаємодія між «Газпромом» та компанією Botas. Впевнений, що найближчим часом буде досягнуто домовленостей щодо практичної реалізації проєкту», – заявив він.

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Раніше йшлось про те, що Туреччина рекордно збільшила імпорт російської нафти. У листопаді цього року імпорт російської нафти Urals до Туреччини досягне рекордного рівня. Водночас трейдери очікують, що закупівлі нафти РФ іншими основними покупцями – Індією та Китаєм – залишаться стабільними попри менші заплановані навантаження. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів і дані фондової біржі та фінансової інформаційної компанії (LSEG).

Трейдери очікують, що цього місяця поставки нафти Urals до Туреччини перевищать жовтневі 1,4 млн тонн і подолають історичний пік жовтня 2022 року у 1,43 млн тонн.