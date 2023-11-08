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ЗМІ: НКРЕКП заявляє про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЗМІ: НКРЕКП заявляє про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році
Раніше НКРЕКП заявляла про роботу над подальшою лібералізацією ринку електроенергії
фото з відкритих джерел

Регулятор планує вже 9 листопада встановити нові прайс-кепи на ринку електроенергії

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявляють про необхідність скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) у 2024 році.

Про це йдеться в статті Forbes Ukraine

Наразі Регулятор планує вже 9 листопада встановити нові прайс-кепи на ринку електроенергії, які діятимуть до 1 квітня. «Задача – пройти з ними зиму», – каже член НКРЕКП.

Головна мета змін, за його словами, – зробити імпорт електрики взимку вигідним, щоб уникнути можливого дефіциту.

Водночас, якщо нові граничні ціни не допоможуть запустити імпорт до України – «Укренерго» доведеться просити у країн-сусідів аварійну допомогу, яка у 1,5-2 рази дорожча за комерційні ціни.

«Наступного року Україна повинна скасувати граничні ціни на електрику для бізнесу, щоб об’єднати енергомережу із європейською», – каже член НКРЕКП.

Зазначається, що за таких умов ціни на електроенергію в Україні зрівняються з цінами у сусідніх країнах. 

Раніше НКРЕКП заявляла про роботу над подальшою лібералізацією ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП імпорт електроенергія

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