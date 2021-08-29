Фахівець пояснила, що загрожує тим, хто не захоче скористатися податковою амністією

«Багато бізнесменів не декларують свої статки в Україні» – експертка

«Наслідки можуть бути аж до кримінального провадження» – експертка

З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 проводитиметься добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб, яке допоможе легалізувати доходи, отримані в «тіні».

Директор аудиторської компанії Ольга Трифонова розповіла на телеканалі «Україна 24» про те, що загрожує тим, хто не скористається податковою амністією.

«Гроші з «тіні» хочуть вивести, але це не основна мета податкової амністії. Основна мета, як її декларували представники Верховної Ради та Міністерства фінансів – дати можливість почати людям з чистого аркуша, особливо перед тим, як Україна планує приєднатися до автоматичного обміну інформацією, а це означає, що українським податковим органам стане відома інформація про зарубіжні банківські рахунки фізичних осіб», – сказала Трифонова.

Вона зазначила, що з наступного року також наберуть чинності правила для контрольованих іноземних компаній, що стосуються переважно фізичних осіб.

Трифонова нагадала, що представники Мінфіну та Верховної Ради відкрито говорять про введення непрямих методів контролю над доходами фізичних осіб.

Вона назвала податкову амністію стартовою точкою перед подальшим введенням фіскалізації та контролю за фізичними особами.

«Автоматичний обмін інформацією дасть податковим органам можливість побачити, що знаходиться на зарубіжних рахунках українців-фізичних осіб», – пояснила Трифонова.

За її словами, багато бізнесменів не декларують такі статки в Україні, а тепер приховати їх від податківців не вийде. Трифонова впевнена, що штрафних санкцій і навіть кримінальних проваджень можна буде уникнути, лише скориставшись податковою амністією.