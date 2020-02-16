Фахівець вказала на небезпечний для України момент у закупівлі ліків за кордоном



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Можливість закупівель через міжнародні організації мусить бути завжди. Держава має сама вибирати, де ефективніше купувати ліки, - Стефанишина

«Існує ризик того, що виробники ліків не прийдуть», – екс-заступник міністра охорони здоров’я

Україна купує ліки через міжнародні організації. Більшу частину медикаментів наша країна отримує через ЮНІСЕФ, Програму розвитку ООН (ПРООН), міжнародну некомерційну організацію Crown Agents: вони беруть за свої послуги 4-5,5% від замовлення. Чому не можна відмовлятися від міжнародних закупівель, пояснюється на сайті «Сьогодні».

Попри те, що 2018 року було створено держпідприємство «Медичні закупівлі України», у нас має бути план «Б», якщо виробники не прийдуть і в українців буде ризик залишитися без ліків, каже Ольга Стефанишина, член парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, екс-заступник міністра охорони здоров’я.

«Можливість закупівель через міжнародні організації мусить бути завжди. Держава має сама вибирати, де ефективніше купувати ліки. Наприклад, Дитячий Фонд ЮНІСЕФ укладає п’ятирічний контракт з виробниками і купує вакцини для ста країн світу. У них величезні обсяги і контракти, тому у них ціни набагато нижчі. Українське держпідприємство ніколи не отримає таких цін, тому що обсяги незрівнянно менші. Тому в деяких випадках варто залишати міжнародні організації. Але там, де є конкурентні торги, є прості закупки – логічно, щоб цим займалося держпідприємство», – говорить експерт.

Однак, щоб «Медичні закупівлі України» почали працювати, має з’явитися наглядова рада. За час роботи держпідприємства її так і не створили, нарікає Ольга Стефанишина.

Нагадаємо, Китай почав тестувати вакцину проти коронавірусу.

Як повідомлялося, на Полтавщині мережа аптек продавала контрафактні ліки.

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