Нарада у президента: Зеленський дав низку доручень щодо боротьби з коронавірусом



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Президент доручив МОЗ збільшити запаси засобів індивідуального захисту і медичних препаратів

На нараді у президента ухвалили низку стратегічних рішень щодо боротьби з коронавірусом

Україна готується до нової хвилі коронавірусу. Президент України Володимир Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією.

Про це повідомив глава комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький у Facebook.

Так, було прийнято рішення:

тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання;

осінні канікули в школах повинні початися до 15 жовтня, але точну дату визначать місцеві влади;

в «червоних» і «помаранчевих» зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів. Так, з 22:00 заклади повинні будуть закриватися.

Крім того, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Для роботи в інфекційних відділеннях будуть залучені інтерни та студенти старших курсів медичних вишів.

Міністерство охорони здоров’я збільшить кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч за добу. Для цього уряд надав 260 млн гривень на збільшення кількості тестів на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн гривень на додаткову закупівлю реагентів та лабораторного обладнання.

Також президент доручив МОЗ збільшити запаси засобів індивідуального захисту і медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусу.

Крім того, Зеленський доручив підготувати відомчі лікарні та установи, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на Covid-19, завдяки чому значно збільшитися кількість ліжкомісць.

Разом з тим президент доручив розв'язати проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцеві влади повинні обладнати 80% ліжкомісць з хворими Covid-19 подачею кисню.

В довершення Верховній раді пропонується розглянути зміни в закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Так, підприємців, установи та організації, які пропустили в громадське приміщення або громадський транспорт людей без масок, можуть почати штрафувати. Передбачається, що штраф буде збільшено до 3400-5100 гривень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.