Головний свідок у Стокгольмському арбітражі розказав про роль Ющенка у газових контрактах 2009 року



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: "Главком"

«Адміністрація Ющенка робила багато такого, що ускладнювало роботу державної компанії «Нафтогаз України», – Ігор Діденко

Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко вважає, що під час підписання газових контрактів з «Газпромом» у 2009 році збільшення ціни газу з $235 до $275 було погоджено Віктором Ющенком. Про це Ігор Діденко сказав в інтерв’ю «Главкому». На його думку, президент був зацікавлений, щоб у схемі постачання газу до України залишався посередник «РосУкрЕнерго», проти якого тоді воювала глава уряду Юлія Тимошенко.

«Я так думаю, бо не був присутній на дискусіях представників «РосУкрЕнерго» (ПрАТ «УкрГазЕнерго» створено в 2006 році для продажу газу, імпортованого RosUkrEnergo в Україну. «Нафтогазу України» та RosUkrEnergo спочатку належало по 50% акцій «УкрГазЕнерго», – «Главком») з Ющенком, але в мене є таке відчуття, тому що протягом усього 2008 року адміністрація президента Ющенка робила багато такого, що ускладнювало життя і роботу державної компанії «Нафтогаз України», – сказав Ігор Діденко.

Екс-менеджер «Нафтогазу» навів такий приклад: «Рада нацбезпеки та оборони України під керівництвом президента Ющенка готує до розгляду питання про газ. Представники наполовину приватного «УкрГазЕнерго» долучені до підготовки проєктів рішень РНБО набагато більше, ніж представники державної компанії «Нафтогаз України». Тобто було багато свідчень того, що пан Ющенко був зацікавлений у продовженні функціонування схеми постачання газу в Україну саме через СП «РосУкрЕнерго». І деякі представники керівництва «Газпрому», зокрема пан Голубєв, також були надзвичайно зацікавлені в продовженні схеми саме за посередництва «РосУкрЕнерго».

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» розробив нову програму видобутку природного газу під назвою «Тризуб». Прорив заплановано здійснити на трьох перспективних напрямах: добратися до сланцевого газу, відкрити на великій глибині суходолу другу «унікальну» Шебелинку, опанувати найпривабливіше родовище шельфу Чорного моря – скандальну ділянку «Дельфін».