У Держдумі прогнозують масове зростання кількості жителів Донбасу з паспортами Росії

На думку російського парламентаря, на окупованих територіях фіксуються сплески інтересу до отримання російського громадянства

«До кінця 2021 року кількість російських паспортів на Донбасі збільшиться майже вдвічі» – російський парламентар

Кількість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які примусово отримали російські паспорти, до кінця 2021 року може збільшитися майже вдвічі – до 1 млн осіб. Про це російському державному інформагентству «ТАРС» розповів заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Віктор Водолацкий.

«На сьогодні громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тис. осіб, – сказав співрозмовник агентства. – За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 млн жителів Донбасу стануть громадянами РФ».

На думку російського парламентаря, на окупованих територіях «фіксуються сплески інтересу до отримання російського громадянства».

Напередодні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала факти впровадження законодавства, дуже схожого на російське, на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляв раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.

Нагадаємо, Резніков розповів, які шанси у РФ отримати воду для окупованого Криму.

Читайте також: