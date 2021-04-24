У Держдумі прогнозують масове зростання кількості жителів Донбасу з паспортами Росії
«До кінця 2021 року кількість російських паспортів на Донбасі збільшиться майже вдвічі» – російський парламентар
Кількість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які примусово отримали російські паспорти, до кінця 2021 року може збільшитися майже вдвічі – до 1 млн осіб. Про це російському державному інформагентству «ТАРС» розповів заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Віктор Водолацкий.
«На сьогодні громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тис. осіб, – сказав співрозмовник агентства. – За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 млн жителів Донбасу стануть громадянами РФ».
На думку російського парламентаря, на окупованих територіях «фіксуються сплески інтересу до отримання російського громадянства».
Як повідомляв раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.
Нагадаємо, Резніков розповів, які шанси у РФ отримати воду для окупованого Криму.