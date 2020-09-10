Фінансовий номер телефону: поради Нацбанку, як не стати жертвою шахраїв
Шахраї часто полюють за фінансовим телефоном, щоб викрасти гроші з рахунків, витратити їх в звичайному магазині
У Національному банку дали поради, як не стати жертвою шахраїв, які прагнуть отримати доступ до телефонів українців, щоб заволодіти їхніми грошима.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Номер телефону, який використовується для входу в інтернет-банкінг або для ідентифікації при зверненні в банк, називається фінансовим.
Він прив'язаний до банківського рахунку фізособи. На цей номер надходять коди підтвердження операцій, паролі від банків, інформація про баланс коштів на рахунках.
Клієнти банків часто повідомляють свій фінансовий номер телефону друзям, знайомим і навіть незнайомим людям, залишають в анкетах при опитуваннях на різних сайтах.
Шахраї часто полюють за фінансовим телефоном, щоб викрасти гроші з рахунків, витратити їх в звичайному магазині або на інтернет-сайтах або ж взяти онлайн-кредити на ім'я жертви.
Без відома жертви шахраї перевипускають її sim-карту як «втрачену», після чого отримують доступ до рахунків.
Щоб захистити фінансовий номер, НБУ радить:
- перейти на контракт з мобільним оператором;
- не розголошувати свій фінансовий номер телефону;
- відключити послугу віддаленої заміни sim-карти у свого мобільного оператора;
- встановити pin-код на sim-карту зі складним 8-значним паролем, а також встановити пароль блокування телефону;
- зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператора.
До слова, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.