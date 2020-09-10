Фінансовий номер телефону: поради Нацбанку, як не стати жертвою шахраїв



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НБУ дав поради, як не стати жертвою шахраїв

Шахраї часто полюють за фінансовим телефоном, щоб викрасти гроші з рахунків, витратити їх в звичайному магазині

У Національному банку дали поради, як не стати жертвою шахраїв, які прагнуть отримати доступ до телефонів українців, щоб заволодіти їхніми грошима.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Номер телефону, який використовується для входу в інтернет-банкінг або для ідентифікації при зверненні в банк, називається фінансовим.

Він прив'язаний до банківського рахунку фізособи. На цей номер надходять коди підтвердження операцій, паролі від банків, інформація про баланс коштів на рахунках.

Клієнти банків часто повідомляють свій фінансовий номер телефону друзям, знайомим і навіть незнайомим людям, залишають в анкетах при опитуваннях на різних сайтах.

Шахраї часто полюють за фінансовим телефоном, щоб викрасти гроші з рахунків, витратити їх в звичайному магазині або на інтернет-сайтах або ж взяти онлайн-кредити на ім'я жертви.

Без відома жертви шахраї перевипускають її sim-карту як «втрачену», після чого отримують доступ до рахунків.

Щоб захистити фінансовий номер, НБУ радить: