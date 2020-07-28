Фонд гарантування вкладів фізосіб продає олійні активи Дельта банку



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Початкова ціна лоту – 541,48 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на продаж кредити та права вимоги Дельта Банку. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції. Про це інформує прес-служба відомства.

Зокрема, у складі пулу – 14 прав вимоги за кредитними договорами та 7 майнових прав за кредитами, а також дебіторська заборгованість.

Початкова ціна лоту – 541,48 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

В заставі за кредитами у складі пулу:

комерційна нерухомість загальною площею 39,354 м² та земельна ділянка площею 8,58 га, на якій розташована ця нерухомість;

діючий олійно-жировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту;

5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу;

діючий олійно-жировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями.

Варто зазначити, що раніше ці активи понад 20 разів торгувалися як окремо, так і в складі пулу в системі ProZorro.Продажі та на майданчику міжнародного консультанта.