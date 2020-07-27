Заможні росіяни масово закупилися «золотими паспортами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заможні росіяни масово закупилися «золотими паспортами»

Число звернень за «золотими паспортами» з боку росіян в період з березня по травень 2020 го зросло на 20 %

Заможні росіяни в останні місяці стали частіше цікавитися «золотими паспортами» - програмами, що дозволяють отримати посвідку на проживання за кордоном в обмін на інвестиції, в тому числі в нерухомість.

Про це пише Forbes з посиланням на дані консалтингової компанії Knight Frank.

За даними аналітиків, найбільш затребувані росіянами громадянства Португалії, країн Карибського басейну (Гренади, Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс), на третьому місці - острівні Кіпр і Мальта.

При цьому в даний час деякі «золоті паспорта» можна купити дешевше, ніж до пандемії, - потоки туристів скоротилися, і країни роблять все можливе, щоб залучити інвестиції. Один із заходів - зниження порога необхідних для отримання громадянства вкладень.

В Knight Frank підрахували: число звернень за «золотими паспортами» з боку росіян в період з березня по травень 2020 го зросло на 20 % у порівнянні з показником за аналогічний період минулого року.

«Під час карантину багато клієнтів сфокусувалися на особистих активах і сімейних справах, в тому числі міграційних питаннях», - зазначає керівник юридичного департаменту компанії UFG Wealth Management Микола Варгасов.

За прогнозом Knight Frank, росіяни продовжать масово закуповуватися «золотими паспортами» восени, коли багато країн відкриють кордони для приїжджих і клієнти отримають можливість вибирати об'єкти для інвестицій безпосередньо на місцях.