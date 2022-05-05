  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Найбільша ТЕС України зупинилася

    У тимчасово окупований Енергодар неможливо доставити паливо - Найбільша ТЕС України зупинилася
    У тимчасово окупований Енергодар неможливо доставити паливо
    фото з відкритих джерел

    На теплоелектростанції закінчилося вугілля

    На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на півдні України – роботу ТЕС зупинено. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

    Він підкреслив, що зупинка роботи Запорізької ТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС.

    Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

    «На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги», – повідомив Орлов.

    Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій.

    Запорізька ТЕС (входить до ДТЕК Ріната Ахметова) – найпотужніша теплоелектростанція України разом із Вуглегірською ТЕС (Донеччина).

    Нагадаємо, у березні повідомлялося, що ДТЕК створив достатній запас вугілля на Запорізькій ТЕС на випадок блокади.

    Також енергетики ДТЕК Запорізької ТЕС приєдналися до оборони Енергодару від окупантів.

    Читайте також:
    Теги: ТЕС росія окупанти дороги вугілля війна Донеччина Україна ДТЕК водопостачання місто зупинка окупація Енергодар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найбільша ТЕС України зупинилася