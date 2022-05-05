Найбільша ТЕС України зупинилася

На теплоелектростанції закінчилося вугілля

На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на півдні України – роботу ТЕС зупинено. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Він підкреслив, що зупинка роботи Запорізької ТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС.

Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

«На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги», – повідомив Орлов.

Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій.

Запорізька ТЕС (входить до ДТЕК Ріната Ахметова) – найпотужніша теплоелектростанція України разом із Вуглегірською ТЕС (Донеччина).

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що ДТЕК створив достатній запас вугілля на Запорізькій ТЕС на випадок блокади.

Також енергетики ДТЕК Запорізької ТЕС приєдналися до оборони Енергодару від окупантів.

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