«Gazeta Wyborcza»: українці у Польщі все частіше наймають поляків



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Як пише польське видання, громадяни України все частіше відкривають у Польщі власні фірми і беруть на роботу поляків

Понад 40 відсотків фірм зі списку «Fortune 500» належать іммігрантам або їхнім дітям. Такі гіганти, як Facebook, Apple і Google, були засновані іноземцями. В Опольському воєводстві вивчили вплив на розвиток місцевого підприємництва іноземців, котрі прибули у регіон у пошуку праці та відкрили там власні фірми. Про це написала «Gazeta Wyborcza».

У Польщі декілька років прибуває іноземців, котрі не тільки стають працівниками польських фірм, але також збільшується число студентів і та осіб, котрі відкривають власний бізнес. До цих пір це була сфера, здебільшого, громадян країн «старого» Європейського Союзу, передусім німців та британців.

Натомість нині у Польщі є все більше українців, котрі відкрили тут власні фірми. Громадяни України також становлять найчисельнішу групу іноземців.

У публікації читаємо, що викладачі Опольської політехніки провели перше в Опольському воєводстві дослідження серед іноземців, котрі займаються господарською діяльністю. Серед респондентів, крім німців та українців, були також вихідці з Вірменії, Грузії, Туреччини та Італії.

Опольське воєводство є унікальним щодо міграційних процесів. З цього польського регіону вже багато років люди часто виїжджають на заробітки за кордон. Це негативно впливає на соціальні, демографічні та економічні показники, - звертає увагу «Gazeta Wyborcza».

За словами видання, у Польщі стереотипно громадян держав Східної Європи, а особливо України, сприймають як робочу силу, яку використовують польські фірми. Але виявляється, що саме українці демонструють особливу активність у відкритті власних фірм над Віслою. Понад 36 відсотків підприємств, зареєстрованих у регіоні, належать власне громадянам України. В Опольському воєводстві українці мають понад 100 фірм. У масштабах усієї Польщі більше українців (у відсотках) займаються власною діяльністю тільки у Підкарпатському воєводстві.

Ким є опольський підприємець-іноземець? Це чоловік у віці 26-30 років, котрий працює у сфері послуг та має мікропідприємство. Як правило, ця особа має теж вищу освіту.

У публікації польського видання говориться, що іммігранти, котрі відкрили в Опольському воєводстві власну фірму, створюють теж нові місця праці. На роботу вони найчастіше наймають поляків та українців. А отже фірми, котрі відкривають іноземці, - це можливість також для польських працівників знайти роботу.

Як звертає увагу видання, водночас самі іноземні підприємці визнають, що проблем їм не бракує. Найчастіше вони скаржаться на складні адміністративні процедури, незнання юридичних норм та проблеми із пошуком кваліфікованих працівників. Ще однією перешкодою є мова.

Джерело: Польське радіо