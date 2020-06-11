Герус проігнорував шахтарів, які вийшли на страйк - депутат



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Андрій Герус не взяв участі у виїзному засіданні у Донецькій області, де з 1 червня протестують шахтарі

Голова парламентського Комітету палива та житлово-комунального господарства злякався зустрічі з шахтарями та вирішив залишитися в столиці, - Волинець

Голова парламентського Комітету палива та житлово-комунального господарства Андрій Герус не взяв участі у виїзному засіданні у Донецькій області, де з 1 червня протестують шахтарі та закликають владу вирішити енергетичну кризу, яка знищує вугільну галузь та життя в шахтарських містах.

Про це у Facebook написав народний депутат, член комітету Михайло Волинець.

«Виїзне засідання парламентського Комітету з питань енергетики на Донеччині відбудеться без очільника. Андрій Герус злякався зустрічі з шахтарями та вирішив залишитися в столиці», - написав Волинець.

Він додав, що на Донеччині вже 10 днів тривають мирні акції протесту гірників, місцевих жителів. Люди виходять на площі, перекривають транспортні магістралі, складають списки охочих йти на Київ.

«Трудові колективи вугледобувних і не тільки підприємств з різних регіонів країни повідомляють про готовність підтримати шахтарів в їх справедливих вимогах бо розуміють, що без рішучих дій уряду щодо розв'язання кризових питань в енергетиці, вугільна галузь приречена до знищення. А це означає, що шахтарські міста можуть перетворитися на міста-привиди, що заручниками ситуації стануть цілі регіони», - підкреслив нардеп.

За його словами, народні депутати комітету планують у Добропіллі зустрітися з шахтарськими колективами та відвідати шахту 1/3 «Новогродівську».

Раніше повідомлялося, через кризу в енергетичній галузі державні вугледобувні підприємства працюють зі значними перебоями, а також з проблемою оплати праці гірнякам.

При цьому державна компанія «Центренерго», що контролюється менеджментом олігарха Ігоря Коломойського, не розрахувалася з боргами перед державними вугільними підприємствами та спалює замість вугілля газ, який купує у наближеної до олігарха компанії «Юнайтед Енерджі». В травні «Центренерго» замінило вугілля держшахт газом Коломойського.