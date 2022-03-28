Компанії, що працюють із Росією, платитимуть додаткові податки. Гетманцев розповів деталі
На цьому тижні законопроєкт подадуть до Верховної Ради
Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.
«Провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни-агресора.
Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», – написав Гетманцев.
За словами нардепа, на такі компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави-терориста.
«Подамо [законопроєкт] до Верховної Ради наступного тижня», – заявив він.
Нагадаємо, 42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні.
Україні за місяць війни вдалось залучити близько $4 млрд від міжнародних партнерів.
Як повідомлялося, через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.
Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.