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    Економіка та фінанси

    Компанії, що працюють із Росією, платитимуть додаткові податки. Гетманцев розповів деталі

    42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні - Компанії, що працюють із Росією, платитимуть додаткові податки. Гетманцев розповів деталі
    42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні
    фото з відкритих джерел

    На цьому тижні законопроєкт подадуть до Верховної Ради

    Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

    «Провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни-агресора.

    Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», – написав Гетманцев.

    За словами нардепа, на такі компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави-терориста.

    «Подамо [законопроєкт] до Верховної Ради наступного тижня», – заявив він.

    Нагадаємо, 42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні.

    Україні за місяць війни вдалось залучити близько $4 млрд від міжнародних партнерів.

    Як повідомлялося, через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

    Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада економіка війна фінансування Україна окупація Данило Гетманцев #stoprussia
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    Компанії, що працюють із Росією, платитимуть додаткові податки. Гетманцев розповів деталі