Гетманцев розповів про новий податок на житло і збільшення ренти на радіочастоти

Рента на радіочастоти збільшиться на 5%

Так званий ресурсний законопроєкт №5600, який має принести держскарбниці додаткові 30 млрд гривень наступного року, передбачає, зокрема, збільшення ренти на радіочастоти і новий податок на житло. Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в етері ток–шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

Гетманцев вказав, що рента на радіочастоти збільшиться на 5%.

«Чому? Тому що у нас інфляція минулого року 5%. Якщо не збільшити на 5% – а з 2017 року не збільшувалась вона взагалі, – то рентна плата зменшується. Тобто якщо не індексувати ренту на радіочастоти, вона просто зменшується», – пояснив він.

Очільник комітету ВР додав, що йдеться про «абсолютно технічне рішення – приведення у відповідність рентної плати».

Щодо нового податку на житло, Гетманцев зазначив, що у законопроєкті залишилася єдина норма, відповідно до якої «третій протягом року продаж нерухомості обкладається за ставкою 18% з різниці між сумою придбання і сумою реалізації».

«Це схема, коли будівельник реалізує квартири через фізичних осіб. За 2020 рік тисяча людей на всю Україну здійснила такий продаж», – наголосив він.

Як відомо, «Слуги народу» зняли з розгляду у Раді податковий законопроєкт за номером 5600. Цей проєкт є одним з основних в «антиолігархічному пакеті».

Зазначимо, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць заявив, що навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3–4%. Якщо ж все–таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою.

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив свою незгоду з нинішньою редакцією законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Чиновник упевнений, що законопроєкт у тому вигляді, в якому був зареєстрований, не може бути ухвалений, оскільки в такій редакції він може завдати шкоди пересічним українцям.

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