Глава Американської торгової палати розчарований невиконаними обіцянками Зеленського

«Неможливо залучати інвестиції на фоні невиконання обіцянок перед інвесторами, які вже працюють у країні», – Гундер

Президент України Володимир Зеленський підставив інвесторів у відновлювану енергетику своїми закликами в Давосі в 2020 році, коли сказав, що держава забезпечить стабільний інвестклімат всім іноземним інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україну.

Про це в інтерв’ю заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, коментуючи питання журналіста щодо невиконання владою зобов’язань перед інвесторами.

«Два роки тому в Давосі влада казала: інвестуйте в Україну, у відновлювальну енергетику. Ми підписуємо контракт, ми обіцяємо, приходьте. Компанії інвестували 3 мільярди євро, і раптом правила гри змінилися. Влада сказала: вибачте, ми не можемо виконати обіцяне. Якщо питання не буде вирішене, то доведеться сказати «до побачення» багатьом новим інвестиціям», – сказав Гундер.

Він підкреслив, що владі потрібно піклуватися про компанії, які інвестують в Україну, бо саме через них потенційні інвестори дізнаються про умови ведення бізнесу в Україні.

За його словами, у 2020 році в Україні був відплив прямих іноземних інвестицій. Частково це пов'язано з кризовою ситуацією через коронавірус, але велику роль тут відіграв і конфлікт між державою та інвесторами у відновлювану енергетику.

«Невиконання взятих на себе зобов'язань, нехтування нормами законодавства дають сигнал потенційним інвесторам у будь-яких галузях, які регулюються державою, що правила гри можуть змінюватися в будь-який момент», – додав президент АТП.

Він підкреслив, що це впливає та буде впливати не лише на реалізацію проєктів у сфері відновлюваних джерел електроенергії. Поточна криза унеможливить залучення інвестицій і в будівництво гнучких генеруючих потужностей, і в розвиток систем накопичення енергії, і в проекти, пов'язані з реалізацією European Green Deal.

«Неможливо залучати інвестиції на фоні невиконання обіцянок перед інвесторами, які вже працюють у країні», – зазначив Гундер.

Нагадаємо, в січні 2020 року Володимир Зеленський на форумі у Давосі озвучив декілька пропозицій інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україні. Серед них – податкові канікули і так звані «інвестиційні няні» від держави.

10 березня поточного року представники іноземних інвесторів написали листа до Зеленського з вимогою втрутитись в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену в 2020 році зелену електроенергію.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.