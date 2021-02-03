Глава D.Trading заявив, що компанія продає електроенергію всім клієнтам лише на ринкових умовах

«Твердження, що, начебто, хтось переплачував понад 40% при дуже прозорому ціноутворенні – інакше як фейк-ньюз назвати неможливо», – наголосив Бутенко

Компанія D.Trading з усіма своїми клієнтами працює виключно на ринкових умовах, а вигадані ЗМІ ціни реалізації електроенергії не мають нічого спільного з реальністю, є цілеспрямованою маніпуляцією і фейком.

Про це заявив генеральний директор D.Trading Віталій Бутенко.

«Для D.Trading немає жодної різниці до якої групи або структури відноситься клієнт. З усіма клієнтами в нашому портфелі ми працюємо виключно на ринкових умовах», – зазначив СЕО компанії на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ціна реалізації електроенергії залежить від цілого ряду вимог та специфіки споживання клієнтів. До таких вимог належать графік споживання, його нерівномірність, рівень небалансів, тривалість контракту (місячний, квартальний, річний), умови оплати, принцип ціноутворення і так далі. Існують й інші фактори, зокрема тарифи на передачу ОСП та тарифи ОСР, які сильно відрізняються в залежності від регіону.

«Твердження, що, начебто, хтось переплачував понад 40% при дуже прозорому ціноутворенні – інакше як фейк-ньюз назвати неможливо», – наголосив Бутенко.

Глава D.Trading додав, що рівень компетенції видання «Бізнес-Цензор» в статтях на тему торгівлі електроенергією ніколи не був особливо високим.

«Але тут редакція перевершила сама себе: пішли у формат сенсаційного фейку. Це, судячи з усього, інновації бізнес-моделі БЦ», – додав глава D.Trading.

Нагадаємо, D.Trading займається трейдинговими операціями з енергоресурсами.