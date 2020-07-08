Глава Міненерго зізналась, що підбирає кадри «за інтуїцією»



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У червні уряд залишив Ольгу Буславець працювати на посаді першого заступника міністра енергетики, та поклав на неї виконання обов’язків міністра

Ольга Буславець вірить у гороскопи

Виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець підбирає кадри, прислухаючись до своєї інтуїції.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Економічній правді».

«У кожного є маса плюсів і якісь мінуси, з якими можна рахуватися. Я не хотіла б розставляти пріоритети або віддавати комусь перевагу, оскільки з цими людьми я познайомилася на співбесідах. Скажу вам чесно, що іноді на цих співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей. Я народжена під знаком Риб, а це дуже інтуїтивні люди, мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дякую Богові, що вона в мене є», - сказала Буславець.

«Мені здалося, що ці люди здатні на вирішення поставлених завдань. Але я не працювала з ними настільки щільно, щоб дати їм оцінку або пріоритезацію з погляду професійних якостей», - додала вона.

Нагадаємо, Кабмін призначив Буславець в.о. міністра енергетики 16 квітня замість Віталія Шубіна.

Як повідомлялося, на засіданні 27 травня уряд створив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а також перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля у Міністерство енергетики.

У червні уряд у зв'язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля визнав Ольгу Буславець такою, що продовжує працювати на посаді першого заступника міністра енергетики, та поклав на неї виконання обов’язків міністра.

Буславець у минулому займала посаду директора департаменту енергетичних ринків Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. За словами депутата Андрія Геруса, департамент Буславець у 2016 році погоджував новий порядок розрахунку ціни електроенергії, відомий як «Роттердам +».