Новий голова НБУ назвав чотири пріоритети у своїй роботі



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Шевченко назвав своїм першим пріоритетом у роботі відновлення кредитування

Новопризначений голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав головним з чотирьох пріоритетів на новій посаді - відновлення кредитування. Про це Шевченко сказав під час брифінгу.

За його словами, «перше, це реальне відновлення кредитування, оскільки для української економіки, що знаходиться у стані кризи, викликаної коронавірусом, як ніколи важливі ресурси та підтримка банківського сектору».

Голова НБУ вважає другим пріоритетом у своїй роботі - скорочення розміру портфеля поганих кредитів в банках.

«Третій пріоритет - це збереження макрофінансової стабільності», - сказав він.

Четвертим пріоритетом Шевченка є продовження і поглиблення співпраці з міжнародними організаціями.

Також Шевченко зазначив, що монетарна політика НБУ буде збережена.

Голова НБУ наголосив, що також буде збережена і політика щодо судів у справі Приватбанку.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України. «За» проголосували 332 нардепи.

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