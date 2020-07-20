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    Економіка та фінанси

    Новий голова НБУ назвав чотири пріоритети у своїй роботі

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    Новий голова НБУ назвав чотири пріоритети у своїй роботі

    Шевченко назвав своїм першим пріоритетом у роботі відновлення кредитування

    Новопризначений голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав головним з чотирьох пріоритетів на новій посаді - відновлення кредитування. Про це Шевченко сказав під час брифінгу.

    За його словами, «перше, це реальне відновлення кредитування, оскільки для української економіки, що знаходиться у стані кризи, викликаної коронавірусом, як ніколи важливі ресурси та підтримка банківського сектору».

    Голова НБУ вважає другим пріоритетом у своїй роботі - скорочення розміру портфеля поганих кредитів в банках.

    «Третій пріоритет - це збереження макрофінансової стабільності», - сказав він.

    Четвертим пріоритетом Шевченка є продовження і поглиблення співпраці з міжнародними організаціями.

    Також Шевченко зазначив, що монетарна політика НБУ буде збережена.

    Голова НБУ наголосив, що також буде збережена і політика щодо судів у справі Приватбанку.

    Як відомо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України. «За» проголосували 332 нардепи.

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    Національний банк політика Кирило Шевченко НБУ
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