Новий ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше - USAID



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У майбутньому ціни на електроенергію впадуть і причина зниження цін якраз конкуренція, - Канєв

Ринок дозволить посилити конкуренцію в українській енергетиці, - експерт

В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) вважають, що новий ринок електроенергії в Україні повинен вводитися своєчасно. Така позиція була озвучена на робочій нараді представників енергетичної галузі «Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики і шляхи вирішення», присвяченому запуску ринку з 1 липня 2019 року.

На заході були присутні представники регулятора (НКРЕКП) і енергетичних компаній. Більшість учасників зійшлися на думці, що новий лібералізований ринок необхідний Україні.

Крассимір Канєв, старший економіст з питань енергетики USAID, оцінюючи ступінь підготовки ринку до запуску заявив: «Ми не віримо, що ринок не почне працювати 1 липня! Провал ринку – неможливий».

Ринок дозволить посилити конкуренцію в українській енергетиці. Це також було предметом обговорення учасників зустрічі. «Заяви, що немає конкуренції - не вірний. Конкуренція є вже зараз», - зазначив Крассимір Канєв.

«Ринок сегментований. І в кожному сегменті вже є конкуренція. А коли почнеться імпорт, то конкуренція буде ще більш істотною. Сьогодні українським трейдерам важливо і потрібно отримати досвід роботи в ринку. Коли разом з інтеграцією в Європу, прийдуть європейські трейдери, українці вже будуть вміти працювати і конкурувати», - підкреслив він.

Канєв також зазначив, що в майбутньому ціни на електроенергію впадуть і причина зниження цін якраз конкуренція. Щодо термінів введення ринку представник USAID підкреслив, що ринок необхідно вводити якомога швидше. «Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляється. Ринок потрібно вводити якомога швидше», - впевнений експерт.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, що буде функціонувати відповідно до стандартів ЄС, повинен бути введений 1 липня 2019, відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії». Введення ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою наша країна отримає в цьому році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, на засіданні Кабінету міністрів України від 5 червня були прийняті постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії «Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів» і «Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами».