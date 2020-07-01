Прокуратура назвала вирок екссудді Царевич незаконним та пообіцяла його оскаржити



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Оксану Царевич напередодні повністю виправдали у суді

Вирок суду буде оскаржено «у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження»

Прокуратура Києва подасть апеляційну скаргу на вирок стосовно екссудді Печерського районного суду Оксани Царевич, якою визнали невинуватою у справі Автомайдану.

Про це у вівторок ввечері повідомляє пресслужба прокуратури.

На переконання прокурорів, виправдувальний вирок Царевич є «незаконним».

«Вирок суду буде оскаржено у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження», — заявили у прокуратурі.

За даними обвинувачів, у ході судових слухань було наведено достатньо доказів щодо постановлення суддею Царевич завідомо неправосудного рішення.

Нагадаємо, 30 червня Шевченківський районний суд визнав екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Суддя Мартинов зазначив, що у матеріалах немає доказів, які б свідчили про вину Царевич. Він також визнав доказом матеріали, які подала Царевич, про те, що руху «Автомайдан» не існувало, бо він не був зареєстрований.

Раніше адвокат та член громадської організації «Автомайдан» Роман Маселко розповів, що за час карантину Мартинов провів 10 судових засідань. Він заявив, що прокуратура не викликала для допиту ключових свідків — працівників суду, які в ручному режимі з втручанням у автоматизовану систему передали справи потерпілих Царевич.

Нагадаємо, що у 2015 році прокуратура Києва оголосила судді Печерського райсуду Оксані Царевич про підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень і зловживанні службовим становищем, а саме — у незаконному позбавленні прав активістів Автомайдану після мітингу в Межигір'ї.

З 2015 року справу слухали у Шевченківському суду Києва.

У вересні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану.

У січні 2017 року прокуратура передала до суду обвинувальні акти проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка і Царевич, які підозрюються у незаконному позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Вища рада юстиції схвалила звільнення судді Печерського райсуду Києва Царевич. При цьому Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

У березні 2017 ороку Вищий адмінсуд відмовив у поновленні на посаді скандальної екссудді Царевич.