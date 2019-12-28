ЗМІ: топменеджери «Нафтогазу» отримають $25 млн премій



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Андрію Коболєву, за інформацією ЗМІ, передбачено 1% від сплаченої «Газпромом» суми

Наглядова рада «Нафтогазу» ще раніше передбачила премії керівництву компанії в разі виграшу справи у Стокгольмському арбітражі

Завдяки виплаті російським «Газпромом» українській компанії «Нафтогаз» 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, керівництво підприємства отримає мільйонні премії.

Про це пише «Кореспондент».

Зазначається, що в 2018 році після рішення Стокгольмського арбітражу на користь України наглядова рада Нафтогазу прийняла рішення про премії для керівництва компанії в розмірі 45,6 млн доларів.

Бонусна сума правлінню - це 1% від виграшу.

При цьому 20 млн доларів вже були виплачені. За даними джерел ЗМІ, глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв отримав 207 млн грн ($7,9 млн), а комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко - 130 млн грн ($6 млн).

«А решта 25,6 млн доларів повинні були бути виплачені топ-менеджерам «Нафтогазу» після того, як «Газпром», за рішенням Стокгольмського арбітражу, розрахується з українською стороною», - резюмує видання.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Президент Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд.

Також 28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».