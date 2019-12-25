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    Політика

    Уряд Гончарука з 2020 року збільшує соціальну допомогу для дітей-сиріт

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук - Уряд Гончарука з 2020 року збільшує соціальну допомогу для дітей-сиріт
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

    На 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів і прийомних батьків

    Уряд прийняв постанову, якою збільшив з січня 2020 року соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, котрі позбавлені батьківського піклування, а також – дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

    Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму офіційному Телеграм-каналі.

    Як повідомляє прем’єр, у 2020 році зросте розмір допомоги на одну людину: на понад 1000 грн/міс (з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також постановою уряду збільшено допомогу на понад 3000 грн/міс (з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів) для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

    Також на 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів і прийомних батьків. З 2020 року таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

    Раніше прем’єр-міністр висловлювався, що завдання Уряду – створити умови, щоб діти-сироти виховувалися у сім’ях. Нагадаємо, в Україні більше 100 тисяч дітей живуть і навчаються в інтернатах, з яких 6 тисяч – сироти.

    діти уряд піклування Олексій Гончарук
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