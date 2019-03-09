Греція розширює умови отримання «золотих віз»



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Нові критерії включають інвестиції мінімум 400 тис. євро в держоблігації

Греція планує розширити критерії надання посвідок на проживання, або так званих «золотих віз», громадянам країн, які не є членами Європейського Союзу.

Відповідний законопроект подало до парламенту міністерство економіки, повідомляє «Європейська правда».

Законопроект передбачає видачу посвідок для громадян третіх країн (та їхніх сімей), які інвестують мінімум 400 000 євро в грецькі цінні папери та компанії, з метою збільшення прямих іноземних інвестицій.

За новими правилами для «золотої візи» достатньо буде депозиту в грецькому банку на таку суму, принаймні, щонайменше на 12 місяців з фіксованим продовженням. Аналогічно, інвестиції на таку ж суму в інвестиційну компанію з нерухомості також будуть підставою для отримання документа.

Зараз посвідку можна отримати за інвестицію в 250 тисяч євро у місцеву нерухомість.

Нові критерії включають інвестиції мінімум 400 000 євро в державні облігації тривалістю не менше трьох років через банк, що базується в Греції, або інвестиції мінімум 400 000 євро у взаємний фонд, створений в Греції або за кордоном для інвестування.

Іноземці також можуть отримати дозвіл з інвестиціями в 800 000 євро в акції або корпоративні облігації на грецьких ринках капіталу.

Нагадаємо, раніше парламент Кіпру ускладнив умови видачі «золотих віз».