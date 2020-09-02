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    Економіка та фінанси

    Грошові перекази в Україну в липні впали на 13,5%

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    <p>У липні неформальними каналами в Україну було переведено $248 млн</p> - Грошові перекази в Україну в липні впали на 13,5%

    У липні неформальними каналами в Україну було переведено $248 млн

    Обсяг грошових переказів у липні порівняно з аналогічним періодом 2019 року зменшився до 922 млн дол

    Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону в липні 2020 року склав $922 млн, що на 13,5%, або на $148 млн менше ніж у липні минулого року ($1,07 млрд). За даними Національного банку, обсяг грошових переказів мігрантів на 7,2% менше показника в докарантинному лютому ($994 млн).

    За січень-липень 2020 року обсяг приватних грошових переказів впав на 5,3% до $6,29 млрд проти аналогічного періоду торік ($6,64 млрд).

    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей в Україну.

    «За сім місяців через банки в Україну перевели $2,57 млрд. Зокрема через неформальні канали - $2,27 млрд і через міжнародні платіжні системи - $1,45 млрд. За підсумками I кварталу 2020 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $2,9 млрд, у тому числі за січень – $991 млн, за лютий – $994 млн, за березень – $922 млн. У квітні обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $826 млн, а в травні - $805 млн», – йдеться в повідомленні.

    За підсумками 2019 року трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд.

    Нагадаємо, що українці найчастіше отримують закордонні перекази через смартфони. 

    Як повідомлялося, Національний банк України погодив зміну тарифів на переказ коштів.

    банки мігранти трудові мігранти НБУ
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