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    Гройсман назвав диверсією імпорт струму з Росії і Білорусі

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    Експрем&rsquo;єр підтримав рішення Ради від 15 квітня про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі до кінця поточного року - Гройсман назвав диверсією імпорт струму з Росії і Білорусі
    Експрем’єр підтримав рішення Ради від 15 квітня про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі до кінця поточного року

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    Відкриття імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі стало справжньою диверсією проти України і автори цієї схеми мають понести відповідальність.

    Про це заявив експрем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «України24».

    «До 2019 року ми абсолютно жили без електричної енергії від Росії і Білорусі. Потім генії махінацій відкрили імпорт російської електроенергії. Це маразматичне рішення, яке шкодить національним інтересам. І я вважаю, що це енергетична диверсія проти України», - заявив Гройсман.

    Експрем’єр підтримав рішення Верховної Ради від 15 квітня про заборону імпорту до кінця поточного року.

    «І те, що зараз проголосували (проект закону про заборону імпорту – прим.) і якщо вони дійсно заборонять, то це справедливе рішення. Але треба, щоби відповіли ті, хто відкривав цей шлюз. І сюди ж електроенергія, а звідси ж кошти українців у Росію», – додав Володимир Гройсман.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

    15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

    Теги: Володимир Гройсман Верховна Рада НКРЕКП імпорт електроенергія
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