Представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ в монополізмі на Бурштинському енергоострові



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4 жовтня АМКУ почав розслідування проти ДТЕК Західенерго, звинувативши його в монопольному становищі на Бурштинському енергоострові

Понад 40% електроенергії в зону Бурштинського енергоострова постачається з сусідніх європейських країн незалежними трейдерами - Бутенко

Ціна реалізації електроенергії Бурштинської ТЕС (ДТЕК Західенерго) становить 1590 грн за МВт год, при цьому середня ціна імпортерів становить 1 880 грн за МВт год.

Про це заявив генеральний директор Д.Трейдінг Віталій Бутенко у відповідь на заяву про початок розслідування АМКУ проти ДТЕК в ефірі «Свободи слова».

Бутенко зазначив, що понад 40% електроенергії в зону Бурштинського енергоострова постачається з сусідніх європейських країн незалежними трейдерами.

При цьому ціна продажу електроенергії цих трейдерів вища, ніж ціна ДТЕК.

«Я повинен пояснити цю брехню про Бурштинський енергоострів. Імпортери продають електроенергію з-за кордону по 1 880 гривень (за МВт год - ред.). Ви знаєте, за якою ціною продає Бурштинська ТЕС? По - 1 590 гривень (за МВт год - ред.)», - повідомив Бутенко у відповідь на твердження Глави парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса про відкриття справи АМКУ проти ДТЕК.

Як повідомлялося, 4 жовтня АМКУ почав розслідування проти ДТЕК Західенерго. АМКУ побачив ознаки монопольного становища ДТЕК Західенерго на ринках електроенергії в межах торгової зони Острів Бурштинської ТЕС.

У компанії вже назвали висновки Антимонопольного комітету абсолютно безпідставними і упередженими.