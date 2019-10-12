Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК



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ДТЕК вимагає від НКРЕКУ оприлюднити моніторинг ринку

Інформація НКРЕКУ про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, ДТЕК наполягає на об’єктивному розслідуванні із залученням європейських експертів.

Про це йдеться в заяві компанії.

«11 жовтня, на сайті НКРЕКУ була опублікована інформація про нібито порушення конкуренції компанією ДТЕК Західенерго. Компанія ДТЕК вважає озвучені Регулятором звинувачення безпідставними. Компанія діє виключно в рамках закону», – йдеться в заяві.

ДТЕК вимагає від НКРЕКУ оприлюднити на сайті Регулятора моніторинг ринку, на який вони посилаються. А також залучити до оцінки ситуації в Бурштинському енергоострові незалежних європейських експертів.

«Ми готові до діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Також ми вітаємо звернення до словацького регулятору. Вважаємо за необхідне для НКРЕКУ також звернутися до румунського і угорського регуляторів для об’єктивної оцінки поведінки всіх учасників аукціонів на доступ до міждержавного перетину в Бурштинському острові», – підкреслили в компанії.

Нагадаємо, компанія ДТЕК розпочала співпрацю з національною енергетичною компанією Хорватії HEP d.d. в рамках якого планує почати поставки електроенергії до кінця поточного року. Відповідний меморандум був підписаний 10 жовтня 2019 року.