  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК

    • Розсилка
    Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК

    ДТЕК вимагає від НКРЕКУ оприлюднити моніторинг ринку

    Інформація НКРЕКУ про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, ДТЕК наполягає на об’єктивному розслідуванні із залученням європейських експертів.

    Про це йдеться в заяві компанії.

    «11 жовтня, на сайті НКРЕКУ була опублікована інформація про нібито порушення конкуренції компанією ДТЕК Західенерго. Компанія ДТЕК вважає озвучені Регулятором звинувачення безпідставними. Компанія діє виключно в рамках закону», – йдеться в заяві.

    ДТЕК вимагає від НКРЕКУ оприлюднити на сайті Регулятора моніторинг ринку, на який вони посилаються. А також залучити до оцінки ситуації в Бурштинському енергоострові незалежних європейських експертів.

    «Ми готові до діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Також ми вітаємо звернення до словацького регулятору. Вважаємо за необхідне для НКРЕКУ також звернутися до румунського і угорського регуляторів для об’єктивної оцінки поведінки всіх учасників аукціонів на доступ до міждержавного перетину в Бурштинському острові», – підкреслили в компанії.

    Нагадаємо, компанія ДТЕК розпочала співпрацю з національною енергетичною компанією Хорватії HEP d.d. в рамках якого планує почати поставки електроенергії до кінця поточного року. Відповідний меморандум був підписаний 10 жовтня 2019 року.

    НКРЕКП Меморандум ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ