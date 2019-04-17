«Харківгаз» у 2018 році отримав збиток 367,7 млн грн новини компаній



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Тариф ПАТ «Харківгаз» останній раз переглядався державним регулятором у 2016 році

За підсумками 2018 року збитки ПАТ «Харківгаз» від послуг з розподілу газу склали 367,7 млн грн. Це сталося внаслідок того, що НКРЕКП вчасно не прийняло рішень щодо перегляду тарифу компанії до економічно-обгрунтованого рівня.

Однією з основних складових тарифу на розподіл газу ПАТ «Харківгаз» є виробничо-технологічні витрати (ВТВ). Ціна газу, що затверджена НКРЕКП для придбання обсягів на ВТВ складає 5,8 тис. грн за тис. м куб. Але його середньозважена фактична вартість за 2018 рік – понад 11 тис. грн.

В результаті чого, в тарифі, затвердженому Регулятором, передбачено коштів на придбання лише близько 30 млн кубометрів палива при реальній потребі 77,8 млн м куб.

«ПАТ «Харківгаз» отримує послуги балансування для покриття виробничих потреб в АТ «Укртрансгаз». Але оплатити може лише кошти, що виділені державним регулятором в тарифі компанії», - зазначила комерційний директор ПАТ «Харківгаз» Ірина Лістова.

Тариф ПАТ «Харківгаз» останній раз переглядався державним регулятором у 2016 році. За цей період суттєво зросла не лише вартість газу для виробничих потреб, але і інші статті витрат. Так, мінімальна заробітна плата збільшилась в три рази, вартість дизельного пального на АЗС зросла з 17 до 28 грн/літр. Індекс інфляції склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більше ніж на 66%.

Саме через необґрунтований тариф, впродовж минулого року ПАТ «Харківгаз» відчував гострий дефіцит коштів, навіть на придбання пального для виїздів аварійних бригад за викликами споживачів.