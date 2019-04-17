  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Харківгаз» у 2018 році отримав збиток 367,7 млн грн

    новини компаній
    • Розсилка
    «Харківгаз» у 2018 році отримав збиток 367,7 млн грн

    Тариф ПАТ «Харківгаз» останній раз переглядався державним регулятором у 2016 році

    За підсумками 2018 року збитки ПАТ «Харківгаз» від послуг з розподілу газу склали 367,7 млн грн. Це сталося внаслідок того, що НКРЕКП вчасно не прийняло рішень щодо перегляду тарифу компанії до економічно-обгрунтованого рівня.

    Однією з основних складових тарифу на розподіл газу ПАТ «Харківгаз» є виробничо-технологічні витрати (ВТВ). Ціна газу, що затверджена НКРЕКП для придбання обсягів на ВТВ складає 5,8 тис. грн за тис. м куб. Але його середньозважена фактична вартість за 2018 рік – понад 11 тис. грн.

    В результаті чого, в тарифі, затвердженому Регулятором, передбачено коштів на придбання лише близько 30 млн кубометрів палива при реальній потребі 77,8 млн м куб.

    Читайте також

    «ПАТ «Харківгаз» отримує послуги балансування для покриття виробничих потреб в АТ «Укртрансгаз». Але оплатити може лише кошти, що виділені державним регулятором в тарифі компанії», - зазначила комерційний директор ПАТ «Харківгаз» Ірина Лістова.

    Тариф ПАТ «Харківгаз» останній раз переглядався державним регулятором у 2016 році. За цей період суттєво зросла не лише вартість газу для виробничих потреб, але і інші статті витрат. Так, мінімальна заробітна плата збільшилась в три рази, вартість дизельного пального на АЗС зросла з 17 до 28 грн/літр. Індекс інфляції склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більше ніж на 66%.

    Саме через необґрунтований тариф, впродовж минулого року ПАТ «Харківгаз» відчував гострий дефіцит коштів, навіть на придбання пального для виїздів аварійних бригад за викликами споживачів.

    Читайте також
    НКРЕКП мінімальна заробітна плата АЗС Харківщина Укртрансгаз послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ