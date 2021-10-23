В Україні зібрали найбільший за останні роки врожай гречки

Найвища урожайність зафіксована наразі у Вінницькій області

Аграрії вже намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи при загальному прогнозі в 100 тисяч тонн. Причому, це показник на рівні 94 %, оскільки збирання завершили лише 15 областей. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

«Цей рік багатий на рекорди зі збирання агрокультур. Маємо найбільший врожай гречки за останні декілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перетнувши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи. Це показник на рівні 94%, оскільки збирання завершили лише 15 областей. Тож наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн. Найвища урожайність зафіксована наразі по Вінницькій області – 15,9 ц/га», – розповів Роман Лещенко.

Завдяки програмі державної підтримки виробництва гречки аграрії отримують до 5 тис. грн субсидії на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувалася гречка. Зазначена програма ініційована Мінагрополітики в цьому році та вже показує дієві та ефективні результати імпортозаміщення.

Він також нагадав, що у 2021 році на підтримку виробників гречки було виділено 50 млн грн. Мінагрополітики планує й надалі підтримувати вітчизняних аграріїв та продовжити вказану програму й у наступному році.

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