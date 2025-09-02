Глава Держаудитслужби назвала ключові схеми фінансових махінацій місцевої влади під час війни

За перше півріччя проведено 72 заходи державного фінансового контролю місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування

За перше півріччя проведено 72 заходи державного фінансового контролю місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування. Про результати перевірок в інтервʼю «Главкому» розповіла голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

«Варто нагадати, що в країні відбулася не лише децентралізація. Тепер регіони отримують багато коштів також на відновлення зруйнованих війною об’єктів. Загалом за перше півріччя нами проведено 72 заходи державного фінансового контролю місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування, за результатами яких виявлено фінансових порушень і недоліків на суму майже 6,3 млрд грн», – зазначає посадовиця.

За її словами, найсуттєвіші порушення в громадах зустрічаються у сфері земельних відносин: це безоплатне використання юридичними та фізичними особами земельних ділянок комунальної власності; використання їх не за цільовим призначенням; орендна плата, яка не відповідає нормативно-грошовій оцінці ділянок; систематична несплата орендарями заборгованості з орендної плати, яка ніде не обліковується та ніким не контролюється.

Найбільші порушення виявлено у сфері управління комунального майна: внаслідок неправомірних дій муніципалітетів встановлюються факти його безоплатного використання, безпідставного відчуження, а також передачі в оренду за заниженою платою.

«Наприклад, у одному обласному центрі місцева влада «не помічала», як протягом трьох років суб’єктами господарювання безоплатно використовується майновий комплекс критої льодової арени (мова про Вінницю – «Главком»). Часто договори оренди комунального майна укладаються на термін понад 30 років, однак внесення змін до вказаних договорів не передбачено. Через це за приміщення площею у тисячі квадратних метрів, які здані в оренду ще у 2000-х роках, до бюджету надходить лише декілька тисяч гривень на місяць», – каже Алла Басалаєва.

Окрім того, Держаудитслужба фіксує непоодинокі випадки безпідставних виплат премій керівним працівникам міських рад, оплати завищеної вартості та обсягів будівельних робіт, необґрунтованого виділення бюджетних коштів комунальним підприємствам, а також безпідставного використання їх в подальшому.

