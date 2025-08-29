Розкрадання європейських коштів на відбудові України. Держаудитслужба попередила потенційних порушників про наслідки

Басалаєва: Якщо є збитки, ми направляємо в правоохоронні органи, вони порушують кримінальні провадження

Алла Басалаєва: Покарання для тих, хто порушив закон при освоєнні коштів, однакове, незалежно від того – Facility це чи ні

Європейський Союз ретельно перевірив спроможність України контролювати використання коштів Ukraine Facility ще до того, як поклав ці функції на Державну аудиторську службу. Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як відбувається взаємодія з правоохоронними органами та європейськими структурами під час контролю за використанням коштів Ukraine Facility.

ЄС повністю задовольнив рівень та повноту контрольних заходів, а додатковою перевагою став моніторинг закупівель – превентивний інструмент, якого немає у країнах Євросоюзу.

Голова Держаудитслужби підкреслила, що покарання за порушення законодавства є однаковим, незалежно від джерела коштів. «Якщо є збитки, ми направляємо в правоохоронні органи, вони порушують кримінальні провадження. Крім того, як я вже казала, ми регулярно формуємо наш звіт для ЄС», – каже Басалаєва.

Алла Басалаєва розповіла також, що у межах міжнародної співпраці Держаудитслужба виконує функції AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) – структури, що координує боротьбу з шахрайством з європейськими грошима всередині держави.

Якщо у Європейської комісії виникають питання до певних об’єктів, вона може звернутися до України із запитом: надати доступ до первинної документації та об’єктів контролю.

«Наприклад, європейці повідомляють: «Нас зацікавили такі та такі конкретні об’єкти. Забезпечте нам доступ до первинної документації, до місця розташування об’єкта контролю. Ми приїжджаємо зі своїми перевірками». Вони вже приїжджали, між іншим: обрали два об’єкти в Закарпатській області. Ми їх супроводжували і спостерігали, як OLAF здійснює свої перевірки», – каже держслужбовиця.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Ukraine Facility – програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Варто зазначити, що Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними та рекомендувала Раді ЄС перерахувати Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш.

Згідно з вимогами до кінця березня 2025 року Україна мала виконати 16 контрольних показників. З трьох залишених без виконання реформ одна стосується децентралізації, ще одна – оновлення законодавства про АРМА, а третя – процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, близько 1,1 млрд євро з недонарахованих 1,5 млрд євро четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility надійдуть в Україну в кінці жовтня – листопаді у разі виконання українською стороною двох з трьох наразі невиконаних індикаторів програми за перший квартал 2025 року.

Протягом 2024-2027 років Україна отримає 50 млрд євро від ЄС

До слова, Міністерство інфраструктури, яке запровадило так званий «укрупнений показник вартості» (УПВ), створило вкрай суперечливу систему ціноутворення при виконанні державних замовлень з будівництва. Її суть – звести все до одного усередненого показника, що дає велике поле для маніпуляцій.