Держаудитслужба продемонструвала, що відбувається з проєктами відбудови, де завищуються ціни

Алла Басалаєва: «Ми попередили зараз всіх: «Ви освоювали кошти Ukraine Facility, не бавтесь з цим»

Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як служба реагує на повідомлення про завищені ціни у проєктах відбудови, що фінансуються коштами міжнародної допомоги. За її словами, усі гучні закупівлі перебувають під контролем аудиторів.

Так, наприклад, додатковий договір на будівництво укриття для військового ліцею у Львові вартістю 58 млн грн, де кондиціонери закуповувалися у 16 разів дорожчі за ринкову ціну, було розірвано 20 червня. У Кролевці, де укриття планували зводити за 55 млн грн із завищеними цінами на матеріали, Держаудитслужба ініціювала припинення договору, але замовник звернувся до суду.

Окрім завищених цін, Басалаєва виділила ще одну поширену проблему – завищення обсягів робіт.

«Наприклад, за актом виконаних робіт відремонтували фасад на 100 квадратних метрів. Контрольні обміри показали, що насправді відремонтовано 80. А де ще 20 квадратних метрів? Або плитку поклали на меншій площі. Може видаватися, що такі порушення – нібито «дрібниця» на кілька десятків тисяч гривень. Але враховуючи, що вони системні і зустрічаються в кожному регіоні України, то суми цих порушень набігають на десятки мільйонів гривень.», – наголосила вона.

Алла Басалаєва також підкреслила, що Держаудитслужба надає строк для усування недоліків, щоб всі витрачені бюджетні кошти пішли на завершення всіх робіт.

«Тим більше, ми попередили зараз всіх: «Ви освоювали кошти Ukraine Facility, не бавтесь з цим, бо воно піде в звіт». Адже до цих грошей увага не лише наша. Є спеціальна структура Європейської Комісії – OLAF, яка запобігає зловживанням та шахрайству з європейськими коштами. Ми вже сформували звіт за перший квартал, направили в Міністерство економіки та OLAF. Такі вимоги Рамкової угоди», – розповіла вона.

OLAF – Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, яке розслідує порушення, пов’язані з використанням коштів ЄС. OLAF має повноваження проводити адміністративні розслідування, якщо є підозри у шахрайстві, корупції або незаконному використанні коштів, наданих у межах Ukraine Facility. OLAF не є судовим або каральним органом, але результати його розслідувань можуть стати підставою для припинення або зменшення фінансування за програмою Ukraine Facility.

За словами Басалаєвої, OLAF може приїхати з адміністративними перевірками вибірково на будь-який об’єкт, який вважатимуть за потрібне перевірити. Навіть на той, що не відображений із зауваженнями в звіті Держаудитслужби.

«Тому ми всім пояснюємо, як важливо чітко контролювати ефективність витрачання коштів європейської допомоги. Я спілкувалася з головами ОВА, головами ОТГ і намагалася постійно доводити: є проблема і ви маєте серйозно до неї поставитися. Ми не маємо втратити довіру міжнародних партнерів. За результатами перевірок субвенцій, які зараз пішли, немає жодних нарікань. Ми вже формуємо план на 2026 рік, розуміємо, на які програми далі підуть кошти Ukraine Facility», – запевнила Басалаєва.

До слова, Державна аудиторська служба України у 2025 році завершила фінансовий аудит Міністерства розвитку громад та територій, відповідального за реалізацію бюджетних програм з ліквідації наслідків агресії РФ у 2022-2024 роках. Аудит виявив низку порушень, зокрема, у наданні компенсацій за програмою «єВідновлення». Так, з-понад 17 млрд грн субвенції, виділеної місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків збройної агресії за 2023-2024 роки, було освоєно лише 51,8%.