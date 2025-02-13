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Голова НБУ назвав умову, за якої обмеження у 150 тис. грн на перекази буде ліквідоване

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова НБУ назвав умову, за якої обмеження у 150 тис. грн на перекази буде ліквідоване
Пишний нагадав, що НБУ одразу пояснював – ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи
фото: НБУ

Пишний: Крім заходів регулятора, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю

Нацбанк готовий скасувати обмеження у 150 тис. грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

Пишний нагадав, що НБУ одразу пояснював – ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ. 

Крім заходів регулятора, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі «знай свого клієнта», зазначив Пишний. 

«Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», – вважає очільник НБУ. 

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів. «Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 тис. грн для карткових переказів», – підсумував Пишний. 

Нагадаємо, 10 грудня найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN. 

Як відомо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. гривень. Утім, заборона не торкнулася більшості українців.

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.

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Теги: вихідні Національний банк Меморандум Андрій Пишний реєстр Forbes Місяць обмеження ліміт НБУ

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