У Києві через ремонт шляхопроводу буде обмежено рух на вул. Новокостянтинівській: схема

Шляхопровід введений в експлуатацію в 1969 році та відтоді жодного разу капітально не ремонтувався

Із 12 лютого буде обмежений рух транспорту на вул. Новокостянтинівській – на ділянці від вул. Корабельної до вул. Вікентія Хвойки. Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Цей шляхопровід введений в експлуатацію в 1969 році та відтоді жодного разу капітально не ремонтувався.

Дорожники планують влаштувати нове мостове полотно, нові прогонові будови і конструкції опор. Також облаштують нову перильну й бар’єрну огорожі, опори освітлення та дорожнє покриття на підходах. Оновлять підземні та наземні комунікації і подбають про благоустрій території.

Як наголошують у «Київавтодорі», всі роботи виконують з урахуванням принципів безбар’єрності – для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

«Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року», – йдеться у повідомленні.

Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом інфографіка: КМДА

На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури столиці – шляхопроводів на Оболоні, які ввели в експлуатацію понад 40 років тому і з того часу капітально не ремонтували. Мер Києва нагадав, що ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської «Київавтодор» розпочав у липні 2024, уже відремонтовано одну частину. Триває оновлення протилежної – будівельники демонтували старе мостове полотно, балки прогонових будов, підсилили опори.

До слова, міст через річку Тетерів відновлюють в межах пілотного проєкту з відбудови шести мостів у Київській області із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF), три мости з них вже зведені. Про капітальний ремонт мосту через річку Тетерів повідомив директор Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Нічик. Він розповів, що міст на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/ завдовжки 300 метрів, який був побудований у 1972 році, зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. У результаті влучань одна залізобетонна прогонова будова була зруйнована повністю, решта – частково пошкоджені. Наразі на об'єкті демонтовано зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити, завершено розбирання одного з прогонів. На проїзній частині виконано роботи з розбирання асфальтобетонного покриття, демонтовано металеві перила та бетонні тротуари.