Європа знайшла спосіб впоратися з рекордними цінами на газ – Financial Times

Єврокомісія може тимчасово обмежити ціни на газ у Євросоюзі

Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ у Європейському союзі, які останнім часом досягли рекордного рівня. Про це пише газета Financial Times.

За даними джерел, на цьому тижні ціни на природний газ у Європі сягли найвищих значень більш ніж за два роки, частково через низькі температури та відсутність вітру, що перешкоджало виробництву енергії з відновлюваних джерел. Ціни на газ у Європі зараз приблизно втричі-вчетверо вищі, ніж у США, що створює серйозні перешкоди для європейських компаній, зазначає видання.

Єврокомісія розглядає можливість обмеження цін у рамках обговорення документа, який буде подано у березні. Очікується, що в ньому будуть викладені, зокрема, способи підтримки важкої промисловості ЄС. За даними газети, європейські підприємства стикаються із численними проблемами, включаючи торговельні заходи президента США Дональда Трампа. Переговори про механізми обмеження цін наразі на ранній стадії і вже викликали реакцію у відповідь з боку промислових груп, які застерігають від підриву довіри до європейського ринку.

Крім того, за словами одного з європейських дипломатів, деякі країни-члени ЄС, швидше за все, «неохоче» ухвалять рішення щодо запровадження обмеження цін. Німеччина та Нідерланди були серед країн, які виступали проти попереднього обмеження, нагадує газета.

Нагадаємо, Європа знову стикається з енергетичною нестабільністю, оскільки вартість природного газу зросла до максимуму за останні два роки. За даними видання, ф’ючерси на газовому хабі TTF у Нідерландах подорожчали на 4%, досягнувши 58 євро за мегават-годину (близько 635 доларів за тисячу кубометрів). Це найвищий рівень із лютого 2023 року.