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Тарифна війна Трампа. Канада вирішила вдарити по американському алкоголю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тарифна війна Трампа. Канада вирішила вдарити по американському алкоголю
Влада Канади почала запроваджувати заборони на продаж алкоголю зі США
фото із відкритих джерел

Провінції Канади вводять заборону на алкоголь із США у відповідь на мита Трампа

У низці провінцій Канади влада почала вводити обмеження або повну заборону на продаж виробленого в США алкоголю. Про це пише газета The Globe and Mail.

Ці заходи вжито у відповідь на запровадження США торгових мит у вигляді 25% на канадські товари.

За даними видання, про обмежувальні заходи вже оголосила влада провінцій Британська Колумбія, Онтаріо, Квебек, Нова Шотландія, Манітоба, Ньюфаундленд і Лабрадор, а також Північно-Західні території.

За попередніми даними, під обмеження потраплять понад 3.6 тис. найменувань продукції із 35 штатів США.

Крім того, у низці регіонів планують запровадити штрафи для компаній зі США, які беруть участь у тендерах на отримання держконтрактів провінції або провідних бізнес із цим регіоном. Установам охорони здоров'я Британської Колумбії планують заборонити купувати американські товари та зобов'язати купувати канадські.

Раніше президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів заявив, що вже 3 лютого обговорить своє рішення про запровадження підвищених мит на товари з Мексики та Канади з керівництвом цих країн.

Раніше  Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом»

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Теги: США Канада Дональд Трамп бізнес алкоголь президент влада обмеження

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