Конгресмен США назвав програми допомоги Україні, які призупинив Трамп

«Відбудова української інфраструктури та електромереж, які зазнають постійних щоденних атак з боку росіян, також опинилися серед програм, які призупинені», – зауважив Віндман

Конгресмен: Ми маємо відновити ці програми якомога швидше

Чинна адміністрація президента США призупинила, зокрема, програми допомоги переслідування за воєнні злочини РФ, розслідування цих справ, а також відновлення української енергетичної інфраструктури після атак росіян. Про це заявив конгресмен-демократ українського походження Євген Віндман під час заходів «Українського тижня в Вашингтоні», передає «Укрінформ».

«Деякі з програм допомоги, які заморожені (адміністрацією Трампа – ред.) – це програми, які сприяють притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії», – наголосив американський законодавець.

Віндман уточнив, що йдеться, в тому числі, про припинення допомоги у розслідуваннях воєнних злочинів, а також у залученні міжнародних експертів з цією метою.

«Відбудова української інфраструктури та електромереж, які зазнають постійних щоденних атак з боку росіян, також опинилися серед програм, які призупинені», – зауважив Віндман.

У цьому питанні він закликав чинну адміністрацію США скасувати ці обмеження. «Ми маємо відновити ці програми якомога швидше. Якщо президент хоче миру в Україні, він повинен тиснути на Росію, а не лише на Україну», – наголосив американський конгресмен.

Раніше Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни до США. Мова про United for Ukraine (U4U). У документі від 20 січня поточного року передбачено заходи щодо посилення охорони кордонів Сполучених Штатів, а також регулювання міграційних потоків. США, йдеться в повідомленні, останніми роками зазнали «вторгнення безпрецедентного рівня».

Агентство федерального уряду США (USAID) призупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні на 90 днів. Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

До слова, європейські союзники та інші прихильники України сприйняли як позитивний сигнал погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи і санкції проти Москви, якщо вона не піде на угоду про припинення війни.