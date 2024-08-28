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Обмеження переказів із картки на картку: експерт пояснив нюанси

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Обмеження переказів із картки на картку: експерт пояснив нюанси
Заможні українці можуть переказувати великі суми без урахування обмежень, ідеться про перерахунок за реквізитами IBAN
фото з відкритих джерел

Ліміт вираховується в межах кожного окремого банку

Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тисяч гривень. Утім, заборона не торкнеться більшості українців. Про це, виконувач обов’язків виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський сказав у коментарі «РБК-Україна».

«Абсолютна більшість клієнтів не відчує цього обмеження», – сказав він.

Експерт пояснює, пів року обмежується сума із використання карток, цей ліміт діє в рамках одної фінансової установи. Якщо ви клієнт кількох банків, то ліміт вираховується в межах кожного окремого. Вони не перетинаються, не накладаються.

«Відповідно це розширює можливості людей на виконання транзакцій», – додав Глінський

Обмеження стосується саме перерахування коштів. Не обмежується кількість таких операцій.

«І це знімає питання щодо людей, які долучаються до великої кількості зборів. Жодних перешкод», – сказав він.

Заможні українці можуть переказувати великі суми без урахування обмежень. Йдеться про перерахунок за реквізитами IBAN.

Щоб не страждала діяльність волонтерів, НБУ передбачив для банків обов'язок розробити певні правила, за якими будуть визначати діяльність клієнтів як волонтерську.

«Це має зняти потенційну перешкоду для законної волонтерської діяльності», – констатував Глінський.

Нагадаємо, Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів».

Як повідомлялося, Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.

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Теги: Національний банк українці Україна правила обмеження

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