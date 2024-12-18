Обмеження карткових переказів: ще понад 20 банків приєдналися до меморандуму

Керівники провідних українських фінустанов обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми»

Ще 25 фінустанов приєдналися до меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», який передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази. Про це повідомила Асоціація українських банків (АУБ), яка організувала зустріч із топменеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».

Учасники заходу наголошували на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи.

Зазначалося, що «дроп-схеми» створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від сплати податків та фінансування терористичної діяльності.

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та дві фінансові компанії, які є також платіжними системами:

АТ «Укрексімбанк» АБ «Укргазбанк» АТ «Кристалбанк» АТ «КБ «Глобув» ПАТ «МТБ Банк» АТ «АБ «Радабанк» АТ «Ідея Банк» АТ «Альтбанк» АТ «Банк Альянс» АТ «ЄПБ» АБ «Кліринговий дім» АТ «Полікомбанк» АТ «Банк Траст-капітал» АТ «Український банк реконструкції та розвитку» АТ «Оксі банк» АТ «Перший інвестиційний банк» АТ «Агропросперіс банк» ТОВ «НоваПей» (NovaPay) АТ «ПроКредит Банк» АТ «Комінбанк» АТ «Правекс банк» ТОВ «ФК «ЕВО» (RozetkaPay) АТ «БАНК «Український капітал» АТ «Сенс банк» АТ «Скай-банк»

Нагадаємо, 10 грудня найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN.

Як відомо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. гривень. Утім, заборона не торкнулася більшості українців.

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.