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Нацбанк оновив порядок відкриття та закриття рахунків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк оновив порядок відкриття та закриття рахунків
НБУ дозволив відкривати й закривати банківські рахунки без власноручного підпису
фото з відкритих джерел

Національний банк скасував вимогу щодо використання зразка власноручного підпису власника рахунку

Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, регулятор скасував вимогу щодо використання зразка власноручного підпису власника рахунку, що дозволить уникнути перепон під час користування рахунком для осіб, які через хворобу чи інші причини не можуть підписатися власноруч.

Водночас користувачі зможуть підписувати електронні документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису, цифрового власноручного підпису, удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом та інших видів електронних підписів, визначених договором.

Крім того, небанківські надавачі платіжних послуг отримали право відкривати платіжні рахунки іншим небанківським надавачам виключно для виконання платіжних операцій за рахунок власних коштів.

Нацбанк додатково уточнив норму щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції, а також зафіксував належність поточних рахунків із спеціальним режимом до поточних рахунків.

«Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2024 року 62 українські банки після сплати податків отримали 117,63 млрд грн прибутку. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс із 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн.

До слова, українські банки цьогоріч подали майже 68 тис. позовів до боржників. Це на чверть менше за показники минулого року. До порівняння, 85 тис. таких позовів було зафіксовано у 2021 році. А пік звернень банків до суду припав на 2023 рік – понад 91 тис.

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Теги: Національний банк НБУ банк

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