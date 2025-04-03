Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Голова НБУ пояснив, чому треба робити перехід із «копійок» на «шаги» під час війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Голова НБУ пояснив, чому треба робити перехід із «копійок» на «шаги» під час війни
Голова Нацбанку Пишний нагадав, що історично питомою українською назвою дрібної монети, яка дорівнює одній сотої гривні, є шаг
фото: НБУ

Пишний пояснив, чи запровадження шагів вплине на купівельну спроможність гривні

Перехід від «копійок» до «шагів» не потребує додаткових витрат із державного бюджету та мав би відбутися ще з проголошенням незалежності України. Однак у той час бракувало політичної волі, хоча ще у 1992 році було викарбувано пробну партію шагів. Про це в інтерв’ю Українському Радіо заявив голова Національного банку Андрій Пишний, інформує «Главком».

«Жодних додаткових витрат із державного бюджету це за собою не нестиме. Жодного вилучення тієї монети, яка є в обігу, не буде. Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою (а ми дуже на це сподіваємося) Національний банк припинить карбувати копійки і почне карбувати дрібну питому українську монету – шаги», – сказав голова НБУ.

Пишний наголосив, що запровадження шагів жодним чином не вплине на купівельну спроможність гривні.

«Дотепер в обігу є 14 млрд розмінної дрібної монети номіналом 10 і 50 копійок. І Національний банк, щоб підтримувати відповідний обіг монети, повинен щороку докарбовувати щонайменше 20 млн. Ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами. Для цього потрібно ухвалити лише декілька змін в українському законодавстві», – підкреслив Андрій Пишний.

Голова Нацбанку нагадав, що історично питомою українською назвою дрібної монети, яка дорівнює одній сотої гривні, є шаг: «Відповідний указ про це підписав перший президент за часів УНР. Якщо гривня – княжого роду, то шаг має свої витоки з часів Гетьманщини. Це – не просто забаганка НБУ. Це абсолютно закономірний і логічний крок. Ми повертаємо своє. Давайте не забувати про те, що копійка залишилася тільки в Москві, Мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях Молдови».

Щодо дизайну нових монет, то, за словами Пишного, творча спільнота вже відгукнулася на ініціативу Нацбанку, і наразі розглядається кілька ескізів.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що Національний банк зможе ввести в обіг нові монети шаги замість копійок у першому півріччі 2025-го. НБУ вирішив відродити назву української монети «шаг», щоб відновити справедливість для української грошової системи та очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським.

Як зауважував Пишний, жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде, ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ.

Читайте також:

Теги: НБУ Андрій Пишний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн
Нацбанк скасовує обмеження на грошові перекази
1 квiтня, 20:51
Відвідувачі можуть спостерігати, як змінювався зовнішній вигляд українських грошей – від давньоруської гривні до сучасних банкнот
У Києві відкрилася унікальна виставка про гривню
29 березня, 18:19
Офіційний курс долара 26 березня становить 41,69 грн
Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня
26 березня, 15:39
Торік Getin Holding та група «ТАС» Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій банку
Нацбанк оштрафував Ідея Банк на понад 100 тис. грн
25 березня, 08:36
За один долар доведеться віддати понад 41,5 грн
Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 19 березня
18 березня, 16:54
Е-гривня буде поєднанням безготівкових грошей і аналогу готівки
Україна готується до запуску цифрової гривні: Нацбанк повідомив деталі
18 березня, 16:20
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
7 березня, 13:19
Частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті – 30%
Нацбанк назвав умову для зміни курсоутворюючої валюти
6 березня, 15:59
Також для посилення привабливості заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики
НБУ підвищив облікову ставку через зростання інфляції
6 березня, 14:36

Економіка

Голова НБУ пояснив, чому треба робити перехід із «копійок» на «шаги» під час війни
Голова НБУ пояснив, чому треба робити перехід із «копійок» на «шаги» під час війни
«Дарниця», «Фармак» і «Артеріум» фігурують у справі про розкрадання держкоштів на 3 млн грн – ЗМІ
«Дарниця», «Фармак» і «Артеріум» фігурують у справі про розкрадання держкоштів на 3 млн грн – ЗМІ
Через земельні проблеми інвестори не зможуть будувати зелені електростанції – Голіздра
Через земельні проблеми інвестори не зможуть будувати зелені електростанції – Голіздра
ДТЕК ввів у роботу три нові вугільні лави
ДТЕК ввів у роботу три нові вугільні лави
Скасування штрафів за якість газу для видобувних компаній сконцентрує ресурси на відновлення – Центр Разумкова
Скасування штрафів за якість газу для видобувних компаній сконцентрує ресурси на відновлення – Центр Разумкова
Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС
Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
31K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича
7968
Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину
6646
Російський балет виступав у Швеції, вдаючи з себе українців

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua