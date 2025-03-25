Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нацбанк оштрафував Ідея Банк на понад 100 тис. грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк оштрафував Ідея Банк на понад 100 тис. грн
Торік Getin Holding та група «ТАС» Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій банку
фото з відкритих джерел

Штраф повʼязаний із порушенням вимог щодо етичної поведінки

Національний банк України застосував до Ідея Банк захід впливу, наклавши штраф за порушення вимог про етичну поведінку. Штраф становить 102 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

За даними Нацбанку, штраф було застосовано через те, що регулятора за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг виявив факт недотримання вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості Ідея Банк.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив відповідне рішення 24 березня.

Ідея Банк спеціалізується на роздрібному бізнесі, надаючи послуги фізичним особам, такі як кредити готівкою, кредитні картки, депозити та поточні рахунки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс банку становив майже $162 млн.

Нагадаємо, Національний банк оштрафував чотири банки та попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу. Регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства.

До слова, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

Читайте також:

Теги: банк Національний банк НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік підготував пляшки із запальною сумішшю, але його плану завадили патрульні
«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції
21 березня, 11:05
Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали Збройні сили Росії
Майже половина українських банків мають іноземних власників
20 березня, 13:30
Статусний капітал Приватбанку становить понад 200 млрд грн
Пʼять банків із найбільшим статутним капіталом контролює держава
20 березня, 13:13
Aion Bank і Vodeno були придбані UniCredit за 376 мільйонів євро
Міжнародний гігант один за одним скуповує банки у Польщі
12 березня, 08:21
OTP Bank минулого року збільшив чистий прибуток до $2,9 млрд
Найбільший банк Угорщини значно наростив прибутки завдяки бізнесу в Росії
7 березня, 17:58
Частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті – 30%
Нацбанк назвав умову для зміни курсоутворюючої валюти
6 березня, 15:59
У Харкові один з обмінників встановив різні курси купівлі/продажу «старих» та «нових доларів»
Нардеп звернувся до поліції через обмінники, які здешевлюють «старі» долари
3 березня, 17:59
Інформації про планові роботи також немає
У застосунку «Приват24» стався масштабний збій: що відомо
25 лютого, 18:46
Банк DBS планує замінити 4 тис. працівників штучним інтелектом
Головний банк Азії скоротить 4 тис. працівників: людей замінить штучний інтелект
25 лютого, 13:00

Бізнес

Нацбанк оштрафував Ідея Банк на понад 100 тис. грн
Нацбанк оштрафував Ідея Банк на понад 100 тис. грн
АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни
АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни
Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод
Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод
Стрімке зростання цін в Україні. Українські ритейлери відзвітували про ріст доходів
Стрімке зростання цін в Україні. Українські ритейлери відзвітували про ріст доходів
«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи – гендиректор ДТЕК
Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи – гендиректор ДТЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
20K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
16K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
12K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні
11K
Верховна Рада уточнила деталі скандального законопроєкту про Нацгвардію

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua