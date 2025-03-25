Нацбанк оштрафував Ідея Банк на понад 100 тис. грн

Штраф повʼязаний із порушенням вимог щодо етичної поведінки

Національний банк України застосував до Ідея Банк захід впливу, наклавши штраф за порушення вимог про етичну поведінку. Штраф становить 102 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

За даними Нацбанку, штраф було застосовано через те, що регулятора за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг виявив факт недотримання вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості Ідея Банк.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив відповідне рішення 24 березня.

Ідея Банк спеціалізується на роздрібному бізнесі, надаючи послуги фізичним особам, такі як кредити готівкою, кредитні картки, депозити та поточні рахунки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс банку становив майже $162 млн.

Нагадаємо, Національний банк оштрафував чотири банки та попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу. Регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства.

До слова, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.