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Графіки відключень світла скасовуються? Україна відновлює експорт електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключень світла скасовуються? Україна відновлює експорт електроенергії
Експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту
фото: glavcom.ua

Задля подолання надлишку електроенергії, який може спричинити аварії, «Укренерго» вирішило відновити експорт світла до сусідніх країн

З 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до країн-сусідів, щоб уникнути аварій в енергосистемі. Про це повідомило «Укренерго».

Зазначається, що на ранок п’ятниці, 23 серпня, рівень споживання електроенергії в країні суттєво знизився через спад спеки. До того ж з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. У результаті, вдень, коли працюють сонячні електростанції, в українській енергосистемі утворюється надлишок електроенергії.

«Укренерго» пояснює, що кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої. Задля подолання надлишку, який може спричинити аварії, вирішили відновити експорт електроенергії до сусідніх країн.

«Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде», – наголосили в Укренерго.

Україна відновлює експорт електроенергії
Україна відновлює експорт електроенергії
фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, застосування відключень світла не прогнозується.

Як повідомлялося, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Згодом стало відомо, що після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива до енергосистеми під'єднано ще один атомний блок.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Графіки відключень світла зникнуть: деталі від «Укренерго»
Теги: електроенергія енергетика відключення світла Укренерго

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