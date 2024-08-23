Міненерго повідомило добрі новини щодо посилення стабільності енергосистеми країни

Міненерго зазначає, що цей атомний блок додасть 1000 МВт потужності та посилить стабільність енергосистеми

Сьогодні, 23 серпня, після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У міністерстві зазначили, що цей атомний блок додасть 1000 МВт потужності та посилить стабільність енергосистеми.

Це дасть змогу не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів, зазначає міністр енергетики Герман Галущенко.

«Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишалися зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту й обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії», – сказав Галущенко.

Нагадаємо, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни. Про це повідомав очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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