Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 32 тисячам родин у більш ніж 60 населених пунктах

Ситуацію зі світлом вдалося трохи покращити

Енергетики компанії ДТЕК цілодобово працюють над тим, щоб усувати наслідки російських обстрілів та забезпечувати українців електроенергією. Про це йдеться в повідомленні в телеграм каналі ДТЕК.

«Ситуацію зі світлом вдалося трохи покращити завдяки цілодобовій роботі енергетиків», – йдеться в ньому.

В опублікованому ДТЕК відео показано, як енергетики компанії лагодять енергетичне обладнання, щоб українці були забезпечені електроенергією.

Зазначається, що енергетики всієї України продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів РФ та готуватись до зими.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 32 тисячам родин у більш ніж 60 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.