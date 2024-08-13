Аукціони на розвиток зеленої енергетики мають бути забезпечені фінансовим ресурсом – інвестори

Верещинська вважає, що від держави має бути рух по вирішенню боргових проблем в енергетиці

Інвестори потребують гарантій у фінансуванні для будівництва електростанцій ВДЕ – Верещинська

Аукціони щодо стимулювання розвитку зеленої енергетики в Україні мають бути забезпечені наявним фінансовим ресурсом, щоб інвестори дійсно мали змогу вчасно повернути вкладені в електростанції відновлюваної енергетики кошти. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.

«Якщо держава запропонує умови, які будуть достатньо вигідні і запропонує механізми гарантування цих виплат інвесторам, це буде дуже позитивним показником для них і в цих аукціонах інвестори точно будуть брати участь», – сказала Верещинська.

За її словами, пілотний аукціон має на меті протестувати цю систему, яка практично ніколи не працювала і внести за потреби зміни у регуляторну базу.

Водночас, Верещинська вважає, що від держави має бути рух по вирішенню боргових проблем в енергетиці, по дефіцитному тарифу на передачу «Укренерго», який наразі не дозволяє повністю оплачувати послугу зі збільшення частки енергії з ВДЕ. Також має бути забезпечено можливість фінансової підтримки для нових побудованих проєктів ВДЕ, які не отримують зелений тариф.

«Держава ж має десь знайти гроші, щоб робити ці виплати (за механізмом аукціонів – ред.). Це буде, ймовірно, тариф на передачу, який досі не повністю покриває витрати. Тому є побоювання, що аукціони можуть відбутися, але питання з виплатами знову залишається», – сказала директорка ЄУЕА.

«А це великий ризик для інвесторів, коли вони отримують кредитне фінансування. Тому що, будь-які міжнародні фінансові організації, які співпрацюють з Україною і надавали кредити під зелений тариф, мають попередній негативний досвід», – додала Верещинська.

Вона зазначила, що держава має забезпечити впевненість інвесторів і надати їм гарантії у тому, що їм та фінансовим організаціям, котрі будуть фінансувати будівництво проєктів ВДЕ, що виплати за механізмом зелених аукціонів будуть дійсно відбуватись.

Як повідомлялося, на думку ЄБРР, запланований старт «зелених аукціонів» на залучення нових інвестицій у напрямок зеленої енергетики в Україні може мати сумнівну ефективність в умовах наявності значних боргів ДП «Гарантований покупець» за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел.

Борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 18 млрд грн, а ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.