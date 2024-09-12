Гривня слабшає: Нацбанк встановив курс долара на 12 вересня

Як відомо, Нацбанк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні

Від початку нового робочого тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 12 вересня, на рівні 41,1855 грн/$, порівняно із 41,1400 грн/$ у середу.

22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 45,4894 грн за євро. 27 серпня він опускався до історичного мінімуму на рівні 46,1816 грн за євро.

До слова, з 10 вересня 2024 року Національний банк вносить зміни до наявних валютних обмежень. Зокрема, НБУ пом'якшить низку валютних обмежень для бізнесу.

Як відомо, починаючи з 29 серпня, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. Так, Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку. Відтепер кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок господарського суб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.