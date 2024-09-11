Британія запровадила санкції проти 10 танкерів, що перевозили російську нафту

Усі судна, проти яких Британія ввела санкції у середу, беруть участь у транспортуванні нафти або нафтопродуктів, що походять з Росії, до третіх країн

Велика Британія у середу додала до санкційного списку десять нових танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Укрінформ.

Як зазначається в оновлених даних щодо санкцій, під обмеження потрапили судна Nikolay Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS Asia, Leonid Loza, Olympiysky Prospect, Zaliv Aniva, NS Clipper та NS Corona.

Наголошується, що санкції введені проти суден, які беруть участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або отримання вигоди від уряду Росії чи надання йому підтримки.

Усі судна, проти яких Британія ввела санкції у середу, беруть участь у транспортуванні нафти або нафтопродуктів, що походять з Росії, до третіх країн.

Вказаним суднам забороняється доступ до портів Великої Британії, а також захід до них їхніх капітанів чи лоцманів. Зазначається, що реєстрація танкерів у британському Судовому реєстрі може бути припинена, а капітани та лоцмани цих суден можуть отримати припис про їх затримання.

Нагадаємо, міністерство фінансів США 10 вересня оголосило про введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану та Росії. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

У заяві міністерства йдеться, що санкції вводяться «у відповідь на триваючу військову підтримку, яку Іран надає Росії». Мінфін США вніс до санкційного списку суб'єктів, які сприяють передачі Іраном летальної допомоги Росії.

До «чорного» списку потрапили 10 фізичних та шість юридичних осіб з Ірану та Росії. Серед них Iran Air, Sea River Service. Також під санкції потрапили 9 суховантажів, які, за словами американської влади, використовувалися для постачання «компонентів зброї та систем озброєння».

До слова, 10 серпня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії. Про це повідомляє пресслужба британського уряду. Окрім російських Повітряно-космічних сил, нові санкції Британії стосуються 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ.